На Рівненщині підліток скоїв смертельну ДТП, а опісля покінчив життя самогубством

glavcom.ua
На Рівненщині підліток скоїв смертельну ДТП, а опісля покінчив життя самогубством
Із місця ДТП слідчі вилучили уламки мотоцикла та мобільний телефон
фото: Національна поліція України

16-річний житель села Вири, керуючи мотоциклом Loncin наїхав на чоловіка

На Рівненщині поліція розслідує самогубство 16-річного підлітка. Напередодні він на мотоциклі збив чоловіка, котрий згодом помер. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію регіону.

«Попередньо відомо, що 16-річний житель села Вири, керуючи мотоциклом Loncin наїхав на чоловіка, внаслідок чого впав. Місце події хлопець залишив. Місцеві жителі, які почули підозрілий звук, вийшли на дорогу, де виявили потерпілого. 36-річний житель Клесова запевнив, що з ним усе гаразд і допомога йому не потрібна», – ідеться у повідомленні.

На Рівненщині підліток скоїв смертельну ДТП, а опісля покінчив життя самогубством фото 1

Згодом місцеві жителі до поліції повідомили, що на території їхнього господарства по вулиці Тихій вони виявили парубка, який покінчив життя самогубством. Поліцейські встановили, що померлим є 16-річний житель села Вири. На ногах у нього були подряпини, інших видимих тілесних ушкоджень експерт не виявив.

На Рівненщині підліток скоїв смертельну ДТП, а опісля покінчив життя самогубством фото 2

Із місця ДТП слідчі вилучили уламки мотоцикла та мобільний телефон. Двоколісний транспортний засіб вдалося розшукати на території місцевої лікарні, де його залишив неповнолітній, що підтвердило відео з камер спостереження.

Поліцейські прибули за місцем проживання постраждалого в ДТП, щоб з’ясувати всі обставини та причини. В його оселі медики швидкої намагалися реанімувати чоловіка, однак не вдалося. Його смерть настала внаслідок отриманих травм під час наїзду.

На Рівненщині підліток скоїв смертельну ДТП, а опісля покінчив життя самогубством фото 3

Слідчі Сарненського РВП розслідують два кримінальні провадження: ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство із відміткою самогубство) та ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Раніше у Фастові на вулиці Івана Мазепи стався незвичайний інцидент: пʼяний водій автомобіля Lanos вʼїхав у магазин. 

До слова, на Вінниччині працівник СТО викрав новий автомобіль та розбив його в ДТП. Сума матеріального збитку становить 1,2 млн грн.

