Смертельна ДТП на Київщині: загинула шестирічна дівчинка (фото)

Поліцейські розслідують обставини ДТП, в результаті якої загинула дитина

Днями на 63 км траси Київ–Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода з фатальними наслідками. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

На місці події працювали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.

Співробітники поліції з'ясували, що 27-річний водій Daewoo Lanos, який їхав зі своєю родиною в напрямку Одеси, не впорався з керуванням. Водій рухався лівою смугою руху та здійснив зіткнення з вантажним автомобілем МAN, який рухався у правій смузі руху в попутному напрямку.

45-річний водій вантажівки розповів, що легковик відкинуло на обидві смуги руху.

Згодом до лікарні Білої Церкви реанімобілем була доставлена 6-річна донька водія легковика. Через декілька днів дитина померла внаслідок численних травм.

Слідчі Білої Церкви проводять досудове розслідування за ст.286 Кримінального кодексу України. Згодом поліцейські скерують матеріали до слідчого управління поліції Київщини для подальшої перекваліфікації та з'ясування обставин події.

Як повідомлялося, 27 жовтня на виїзді із села Владиславка на Київщині водій автомобіля «Таврія» не впорався з керуванням та здійснив наїзд на хлопчика.