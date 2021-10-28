  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    На Київщині «Таврія» збила малолітнього пішохода (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    ДТП сталася&nbsp;на виїзді із села Владиславка - На Київщині «Таврія» збила малолітнього пішохода (фото)
    ДТП сталася на виїзді із села Владиславка
    Фото: Нацполіція

    Поліція встановлює обставини ДТП

    У середу, 27 жовтня, сталася дорожньо-транспортна пригода у с. Владиславка поблизу Миронівки на Київщині. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Близько 19 години на виїзді із села Владиславка водій автомобіля «Таврія» не впорався з керуванням та здійснив наїзд на пішохода.

    У результаті наїзду 13-річний хлопчик отримав тілесні ушкодження. Дитину направлено до Миронівської лікарні для медичного обстеження.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    На Київщині «Таврія» збила малолітнього пішохода (фото)
    На Київщині «Таврія» збила малолітнього пішохода (фото)
    На Київщині «Таврія» збила малолітнього пішохода (фото)
    Фото: Нацполіція

    На місці події працювали слідчо-оперативна група і група реагування патрульної поліції. Правоохоронці встановлюють обставини події.

    Як повідомлялося, 26 жовтня у Броварах водій легковика Daewoo Nexia здійснив наїзд на моторолер та зник з місця пригоди.

    25 жовтня в місті Ірпінь на вулиці Чехова автомобіль здійснив наїзд на дитину.

    Теги: Національна поліція України ДТП діти Київщина автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Київщині «Таврія» збила малолітнього пішохода (фото)