На Київщині «Таврія» збила малолітнього пішохода (фото)

Поліція встановлює обставини ДТП

У середу, 27 жовтня, сталася дорожньо-транспортна пригода у с. Владиславка поблизу Миронівки на Київщині. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Близько 19 години на виїзді із села Владиславка водій автомобіля «Таврія» не впорався з керуванням та здійснив наїзд на пішохода.

У результаті наїзду 13-річний хлопчик отримав тілесні ушкодження. Дитину направлено до Миронівської лікарні для медичного обстеження.

На місці події працювали слідчо-оперативна група і група реагування патрульної поліції. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Як повідомлялося, 26 жовтня у Броварах водій легковика Daewoo Nexia здійснив наїзд на моторолер та зник з місця пригоди.

25 жовтня в місті Ірпінь на вулиці Чехова автомобіль здійснив наїзд на дитину.