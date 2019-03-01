Смертельна ДТП на мосту Метро: поліція відкрила кримінальне провадження



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Водій та двоє пасажирів «ЗАЗ Віда» від отриманих травм загинули на місці Фото: Інформатор

Правоохоронці у рамках розпочатого кримінального провадження встановлюють механізм і причини аварії

У Києві поліція розслідує обставини смертельної автопригоди, що сталася в ніч на 1 березня на мосту Метро через Русанівську протоку. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

Нагадаємо, в ніч на 1 березня в Києві при виїзді з мосту Метро на Броварському проспекті сталася смертельна ДТП: зіткнулися ZAZ Vido і карета швидкої допомоги Peugeot Boxer.

За попередньою інформацією, водій легкового автомобіля їхав у напрямку станції метро «Лівобережна», виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із машиною «швидкої» та зачепив «Фольксваген», що прямував за «швидкою».

Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості отримали водій, лікар, фельдшер та пацієнт карети «швидкої». Їх доставили до медичних закладів. А водій та двоє пасажирів «ЗАЗ Віда» від отриманих травм загинули на місці.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.