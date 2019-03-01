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    На Харківському шосе пішохід кинувся під колеса Ford (фото, відео)

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    Аавтомобіль Ford Fiesta збив пішохода - На Харківському шосе пішохід кинувся під колеса Ford (фото, відео)
    Аавтомобіль Ford Fiesta збив пішохода
    Фото: Інформатор

    Чоловік стояв на подвійній суцільній смузі і почав різко перебігати дорогу

    Пізно ввечері 28 лютого на Харківському шосе, 50 у Дарницькому районі автомобіль Ford Fiesta збив пішохода. Постраждалого госпіталізували в лікарню у важкому стані.

    Аварія трапилася о 22:57. Про це повідомляє Інформатор.

    На відео з реєстратора Ford видно, як автомобіль рухається в крайньому лівому ряду по Харківському шосе в бік Дарницького шосе. А в цей момент чоловік стоїть на подвійній суцільній смузі.

    Через мить пішохід почав різко бігти і влучив прямо на ліву сторону легковика. Водій до останнього намагався уникнути зіткнення, але зробити цього не вдалося.

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    На Харківському шосе пішохід кинувся під колеса Ford (фото, відео)
    На Харківському шосе пішохід кинувся під колеса Ford (фото, відео)
    На Харківському шосе пішохід кинувся під колеса Ford (фото, відео)
    На Харківському шосе пішохід кинувся під колеса Ford (фото, відео)
    На Харківському шосе пішохід кинувся під колеса Ford (фото, відео)
    На Харківському шосе пішохід кинувся під колеса Ford (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Постраждалого пішохода госпіталізували в лікарню. Деталі події встановлюються.

    Як повідомлялося, в ніч на 1 березня в Києві при виїзді з мосту Метро на Броварському проспекті сталася смертельна ДТП: зіткнулися ZAZ Vido і карета швидкої допомоги Peugeot Boxer.

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