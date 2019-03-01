На Харківському шосе пішохід кинувся під колеса Ford (фото, відео)



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Аавтомобіль Ford Fiesta збив пішохода Фото: Інформатор

Чоловік стояв на подвійній суцільній смузі і почав різко перебігати дорогу

Пізно ввечері 28 лютого на Харківському шосе, 50 у Дарницькому районі автомобіль Ford Fiesta збив пішохода. Постраждалого госпіталізували в лікарню у важкому стані.

Аварія трапилася о 22:57. Про це повідомляє Інформатор.

На відео з реєстратора Ford видно, як автомобіль рухається в крайньому лівому ряду по Харківському шосе в бік Дарницького шосе. А в цей момент чоловік стоїть на подвійній суцільній смузі.

Через мить пішохід почав різко бігти і влучив прямо на ліву сторону легковика. Водій до останнього намагався уникнути зіткнення, але зробити цього не вдалося.

Постраждалого пішохода госпіталізували в лікарню. Деталі події встановлюються.

Як повідомлялося, в ніч на 1 березня в Києві при виїзді з мосту Метро на Броварському проспекті сталася смертельна ДТП: зіткнулися ZAZ Vido і карета швидкої допомоги Peugeot Boxer.