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    Під Києвом сталася смертельна ДТП: вантажівка протаранила легковик (фото)

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    ДТП сталася на повороті на с. Требухів - Під Києвом сталася смертельна ДТП: вантажівка протаранила легковик (фото)
    ДТП сталася на повороті на с. Требухів
    Фото: ДСНС

    В результаті ДТП загинула жінка

    У понеділок, 13 січня, о 07:15 до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася у м. Бровари, поворот на с. Требухів по кільцевій дорозі.

    На місце виклику направлено рятувальників 21-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бровари. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    По прибуттю рятувальниками було встановлено, що сталося зіткнення двох автомобілів.

    В результаті ДТП загинула одна особа.

    Рятувальники за допомогою електричного аварійно-рятувального інструменту деблокували тіло загиблої.

    На місці події працювали 3 чоловіки особового складу та 1 одиниця техніки.

    Як повідомляв «Главком», о третій годині ночі 12 січня на бульварі Дружби народів у Києві авто на швидкості врізалося в стовп і загорілося. Водій згорів заживо, четверо пасажирів доставлені до лікарні.

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