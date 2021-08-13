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    У Чернігові на смерть збили поліцейського

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    Олег Шарпатий загинув 12 серпня в результаті ДТП - У Чернігові на смерть збили поліцейського
    Олег Шарпатий загинув 12 серпня в результаті ДТП
    Фото: Нацполіція

    Трагедія сталася 12 серпня близько 21.00 години в одному зі спальних районів Чернігова, коли правоохоронець переходив дорогу

    У Чернігові сталася дорожньо-транспортна пригода, жертвою якого став співробітник поліції. Про це в четвер, 12 серпня, повідомляє на своїй сторінці в Facebook поліція Чернігівської області.

    Правоохоронці написали, що їхній колега Олег Шарпатий загинув 12 серпня в результаті ДТП.

    Вони уточнили, що трагедія сталася близько 21.00 години в одному зі спальних районів Чернігова. На пішохідному переході 38-річного інспектора відділу ювенальної превенції Олега Шарпатого збив легковий автомобіль.

    «Від отриманих тілесних ушкоджень майор поліції загинув на місці події», – повідомляють в поліції.

    Поліцейські висловлюють співчуття рідним і близьким свого колеги.

    Як повідомлялося, 2 серпня на 16 км автодороги Київ–Одеса сталась автопригода за участю пасажирського автобуса та вантажівки. Водій вантажівки зупинився, а водій автобуса, який рухався за ним, не відреагував на зміну дорожньої обстановки та здійснив зіткнення з вантажівкою. У результаті ДТП є потерпілі.

    4 серпня близько 22 години на вул. Ізюмській, 1/3 у Голосіївському районі столиці сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої в легковому автомобілі була затиснута пасажирка. За допомогою пневматичного інструменту рятувальники вивільнили жінку та передали її працівникам швидкої медичної допомоги.

    4 серпня у селищі Бишів Київської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. В автопригоді загинуло подружжя з Києва.

    Теги: трагедія ДТП смерть автомобіль Facebook поліція
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    У Чернігові на смерть збили поліцейського