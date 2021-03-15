Смертельне ДТП на проспекті Шухевича спричинив колишній правоохоронець – Геращенко

Винуватець аварії вже затриманий і знаходиться за ґратами

Стали відомі нові дані про винуватця дорожньо-транспортної пригоди, що сталася в ніч на 15 березня в Києві на перехресті Шухевича і Перова. Як повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, затриманий раніше працював у правоохоронних органах.

«Винуватцем аварії є уродженець Почапинців, Жмеринського району (Вінницької області) Губрій Василь Сергійович, 1992 року народження, який до 2018 року працював у поліції охорони Вінницької області», – повідомив Геращенко. За його словами, 28-річний винуватець ДТП затриманий і вже знаходиться за ґратами.

«Поліція і прокуратура буде вимагати в суді затримання мерзоти, без права виходу під заставу, тому що такі покидьки небезпечні для людей», – написав Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

«На жаль, максимальна відповідальність за цей злочин до публікації Закону 2695 буде лише до 10 років позбавлення волі. І мерзотник буде мати права на амністію та дострокове звільнення після відбуття 1/2 строку», – добавив він.

Як повідомлялося раніше, п'яний водій Toyota на великій швидкості влетів в автомобіль Skoda. Від отриманих травм водій і пасажирка Skoda загинули на місці. Тест на драгері у водія Toyota показав 2,05 проміле, що в десять разів більше за допустиму норму.