Працівники Київського зоопарку влаштують свято з нагоди 13-річчя левиного прайду (фото)

За останні 20 років численність левів у світі скоротилась на 50%

Відвідувачі зможуть подивитись на святковий квест для левиного прайду 28, 29 та 30 січня

У Київському зоопарку три дні поспіль пройдуть святкування з нагоди 13-річчя левиного прайду. Наразі у зоопарку проживають чотири леви – Геркулес, Христина, Вілія та Дарина.

Як зазначили представники Київського зоопарку, з нагоди святкування пройде квест для тварин, і вони вийдуть на полювання за улюбленими м’ясними смаколиками.

«У зоопарку проживають африканські леви, які на добу з’їдають близько 29 кг м’яса. Щоденно відділ хижих тварин створює різноманітні забавки та іграшки для того, щоб збагатити середовище. А відвідувачі можуть на власні очі побачити, як леви нашого прайду спілкуються між собою», – зауважили в Київському зоопарку.

У Київському зоопарку наголосили, що за даними Міжнародного союзу охорони природи, за останні 20 років численність левів скоротилась на 50%. Африканська популяція критично зменшилась через руйнацію середовища, урбанізацію, фрагментацію ареалу, зміну клімату та браконьєрство.

«Збереження популяції левів напряму залежить від природоохоронних проєктів у дикій природі. Африканський лев охороняється відповідно до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, які перебувають під загрозою зникнення та Боннської Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин», – розповіли в Київському зоопарку.

Відвідувачі зможуть подивитись на святковий квест для левиного прайду 28, 29 та 30 січня. Початок об 11:00.

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