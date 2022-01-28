  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Працівники Київського зоопарку влаштують свято з нагоди 13-річчя левиного прайду (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За останні 20 років численність левів у світі скоротилась на 50% - Працівники Київського зоопарку влаштують свято з нагоди 13-річчя левиного прайду (фото)
    За останні 20 років численність левів у світі скоротилась на 50%
    фото: Валентин Мондриївський/Facebook

    Відвідувачі зможуть подивитись на святковий квест для левиного прайду 28, 29 та 30 січня

    У Київському зоопарку три дні поспіль пройдуть святкування з нагоди 13-річчя левиного прайду. Наразі у зоопарку проживають чотири леви – Геркулес, Христина, Вілія та Дарина.

    Як зазначили представники Київського зоопарку, з нагоди святкування пройде квест для тварин, і вони вийдуть на полювання за улюбленими м’ясними смаколиками.

    «У зоопарку проживають африканські леви, які на добу з’їдають близько 29 кг м’яса. Щоденно відділ хижих тварин створює різноманітні забавки та іграшки для того, щоб збагатити середовище. А відвідувачі можуть на власні очі побачити, як леви нашого прайду спілкуються між собою», – зауважили в Київському зоопарку.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Працівники Київського зоопарку влаштують свято з нагоди 13-річчя левиного прайду (фото)
    Працівники Київського зоопарку влаштують свято з нагоди 13-річчя левиного прайду (фото)
    Працівники Київського зоопарку влаштують свято з нагоди 13-річчя левиного прайду (фото)

    У Київському зоопарку наголосили, що за даними Міжнародного союзу охорони природи, за останні 20 років численність левів скоротилась на 50%. Африканська популяція критично зменшилась через руйнацію середовища, урбанізацію, фрагментацію ареалу, зміну клімату та браконьєрство.

    «Збереження популяції левів напряму залежить від природоохоронних проєктів у дикій природі. Африканський лев охороняється відповідно до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, які перебувають під загрозою зникнення та Боннської Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин», – розповіли в Київському зоопарку.

    Відвідувачі зможуть подивитись на святковий квест для левиного прайду 28, 29 та 30 січня. Початок об 11:00.

    Нагадаємо, горила Тоні зі столичного зоопарку порвала подарунок з Німеччини.

    До слова, в Одеському зоопарку народилися малюки єгипетської летючої собаки

    Тим часом, у зоопарку Маріуполя тварин годують непроданими ялинками.

    Теги: Київ зоопарк тварини
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Працівники Київського зоопарку влаштують свято з нагоди 13-річчя левиного прайду (фото)