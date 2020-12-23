Як комунальники рятують Київ від снігового колапсу, можна побачити онлайн

Спецтехніка очищує дороги та тротуари від снігу

Майже 400 одиниць спецтехніки вийшли на прибирання столичних вулиць від снігу

Із початком снігопаду на вулиці Києва вийшла снігоприбиральна техніка.

371 одиниця техніки та 71 бригада з ручного прибирання (480 працівників) працюють на дорогах і тротуарах столиці.

Де саме працює комунальна техніка і що вона робить, можна побачити онлайн на інтерактивній карті.

Нагадаємо, у більшості областей України у середу, 23 грудня, синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ, температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Близько 10 години у Києві розпочався сильний снігопад.

Станом на 12 годину дороги столиці скували серйозні затори.

Київавтодор звітував, що наразі у столиці працює 371 одиниця спецтехніки. Загалом корпорація має 544 одиниці спецтехніки на випадок негоди.