  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Як комунальники рятують Київ від снігового колапсу, можна побачити онлайн

    • Розсилка
    Спецтехніка очищує дороги та тротуари від снігу - Як комунальники рятують Київ від снігового колапсу, можна побачити онлайн
    Спецтехніка очищує дороги та тротуари від снігу
    Фото: Київавтодор

    Майже 400 одиниць спецтехніки вийшли на прибирання столичних вулиць від снігу

    Із початком снігопаду на вулиці Києва вийшла снігоприбиральна техніка.

    371 одиниця техніки та 71 бригада з ручного прибирання (480 працівників) працюють на дорогах і тротуарах столиці.

    Де саме працює комунальна техніка і що вона робить, можна побачити онлайн на інтерактивній карті.

    24_25

    Нагадаємо, у більшості областей України у середу, 23 грудня, синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ, температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

    Близько 10 години у Києві  розпочався сильний снігопад.

    Станом на 12 годину дороги столиці скували серйозні затори.

    Київавтодор звітував, що наразі у столиці працює 371 одиниця спецтехніки. Загалом корпорація має 544 одиниці спецтехніки на випадок негоди.

    Теги: Київ дороги Київавтодор снігопад негода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies