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    Сьогодні – останній день обміну жетонів на метро без доплати

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    Метрополітен переходить із синіх жетонів на зелені - Сьогодні – останній день обміну жетонів на метро без доплати
    Метрополітен переходить із синіх жетонів на зелені

    З 1 вересня раніше придбані сині жетони обміну не підлягають і кошти за них не повертатимуться

    Сьогодні, 31 липня, – останній день обміну синіх жетонів на зелені без доплати. Про це нагадує прес-служба КП «Київський метрополітен».

    «Останній день обміну жетонів без доплати. Зверніть увагу, що сервісні центри працюють до 19:00», - йдеться в повідомленні.

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    Нагадаємо, 14 липня відбулося подорожчання проїзду в громадському транспорті столиці.

    Так, з 14 липня вартість разової поїздки у метро та наземному громадському транспорті становить 6,3 грн - за умови користування проїзним квитком або безконтактною карткою, та 8 грн - за разову поїздку.

    Зокрема, у столичному метрополітені з 14 липня сині жетони замінюють на зелені. Обміняти старі жетони на нові можна було без доплати впродовж липня. 

    У касі можна обміняти лише один жетон, більше - тільки в сервісних центрах на станціях «Майдан Незалежності», «Дорогожичі», «Політехнічний інститут», «Дарниця».

    З 1 вересня 2018 року раніше придбані жетони (сині) обміну не підлягають і кошти за них не повертатимуться.

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