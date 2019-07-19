Сьогодні у «Борисполі» бум із «липовими» документами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Четверо громадян Туреччини планували вилетіти до Швейцарії та Бельгії з підробленими паспортами

Сьогодні, 19 липня, у міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники виявили чотирьох громадян Туреччини з підробленими документами та іранця з чужим паспортом. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

«16-річний хлопець та троє чоловіків 32-х і 42-х років прибули в Україну з Туреччини різними авіарейсами два дні тому. Іноземці встановленим порядком були пропущені на територію України. Сьогодні усі четверо прибули в аеропорт «Бориспіль» та планували вилетіти з України – одні до Швейцарії, інші до Бельгії. Але їхні поїздки відкладуться на невизначений термін, адже під час контролю прикордонники виявили, що надані ними на контроль паспорти – підроблені. Під час бесіди іноземці повідомили, що кожний, щоб безперешкодно потрапити до країн Європи, начебто, у Києві заплатив по дві тисячі євро за виготовлення підроблених документів», - розповіли прикордонники.

Усіх затриманих прикордонники притягнули до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину державного кордону. Крім того, заборонили їм в’їзд на територію України терміном на 3 роки та повернули назад авіарейсом до Туреччини.

А під час перевірки пасажирів, що прямували до Лондона транзитом через Київ, прикордонники звернули увагу на одного з іноземців. 41-річний громадянин Ірану надав прикордонникам на контроль чужий паспортний документ на ім’я 49-річного громадянина Кіпру. Іранець розповів, що чужий паспорт, буцімто, придбав в Стамбулі за п’ять тисяч євро для подорожей Європою. Наразі іноземець, вже зі справжнім паспортом, чекає зворотного рейсу до Тегерана.

Нагадаємо, у червні у пункті пропуску «Бориспіль» у громадян Іраку прикордонники виявили частково підроблені паспорти громадян Франції.