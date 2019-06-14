У «Борисполі» зловили чотирьох псевдофранцузів



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Іноземці придбали в Туреччині підроблені документи громадян Франції

Четверо громадян Іраку хотіли потрапити до Копенгагена з підробленими документами громадян Франції

У пункті пропуску «Бориспіль» прикордонники виявили частково підроблені паспорти громадян Франції. Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

«Четверо громадян Іраку, які мали намір потрапити до Копенгагена, спробували обійти пильність прикордонників та використали для своєї подорожі фальшиві документи», - йдеться в повідомленні.

Як з’ясували охоронці кордону, іноземці придбали підроблені документи в Туреччині за 600 доларів США.

Прикордонники у перетині кордону іноземцям відмовили, а осіб повернули зворотними рейсами.

Нагадаємо, нещодавно прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» під час здійснення контрольних заходів виявили підроблені та чужі документи у п'ятьох громадян Ірану. Іноземці з фальшивими документами намагались потрапити до Дюссельдорфа та Лондона.

У кінці травня двоє турків і громадянка Тайваню у «Бориспілі» намагалися потрапити на рейс до Торонто з підробленими документами.