Сьогодні у столиці відбудеться Марш рівності

Це перший Марш Рівності, який має політичні вимоги до чинної влади у вигляді Маніфесту

Тема цьогорічного Маршу рівності: «Країна для всіх. Закони для життя. Держава для безпеки»

Традиційна правозахисна хода за права людини для ЛГБТ+ спільноти пройде центральними вулицями Києва у неділю вранці 19 вересня. Цьогорічний Марш рівності проходитиме під гаслом «Пліч-о-пліч на захист рівноправ’я».

«Так склалося історично, що у нашій країні зміни можливі тільки завдяки об’єднанню та спільній боротьбі. Тому цього року ми виходимо пліч-о-пліч, щоб не просто заявити про себе, але і почати діалог із владою, яку обрав наш народ», – повідомила пресслужба КиївПрайду.

Згідно з повідомленням, тема цьогорічного Маршу рівності – «Країна для всіх. Закони для життя. Держава для безпеки».

«Це перший Марш Рівності, який має політичні вимоги до чинної влади у вигляді Маніфесту, який підписали громадські організації, благодійні фонди та представники політичних сил», – кажуть організатори.

Вони повідомляють, що традиційна правозахисна хода за права людини для ЛГБТ+ спільноти пройде центральними вулицями Києва у неділю вранці.

«Точки входу на Марш Рівності 2021: перетин Миколи Лисенка та Богдана Хмельницького, біля Театру Опери та балету; Із вулиці Володимирської, з боку метро «Золоті ворота». Підходу до Театральної не буде. Рекомендується підхід із Золотих Воріт і перехід з Театральної на Золоті Ворота. Театральна буде закрита на вхід і вихід. Вхід: 9:30 – 11:00. Після 11:00 вхід на Марш буде закрито. Обов’язково бути в масці і мати при собі документ, що засвідчує особу», – попередили у КиївПрайд.

Зазвичай Марші рівності в Україні проходять під посиленою охороною силовиків, що супроводжують учасників по маршруту проходження.

Київські поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України переведені на посилений варіант несення служби та проінструктовані щодо алгоритму дій у разі виявлення порушень чи провокацій під час запланованого у столиці в неділю, 19 вересня, Маршу рівності КиївПрайд-2021. У день проведення маршу за відповідним маршрутом та поряд із ним правоохоронці обмежать доступ до території.

За останніми даними, через Марш рівності у столиці вже закрили три станції метро: Льва Толстого, Палац спорту, Театральну.