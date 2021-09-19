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    Сьогодні у столиці відбудеться Марш рівності

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    Це перший Марш Рівності, який має політичні вимоги до чинної влади у вигляді Маніфесту - Сьогодні у столиці відбудеться Марш рівності

    Це перший Марш Рівності, який має політичні вимоги до чинної влади у вигляді Маніфесту

    Фото Hromadske

    Тема цьогорічного Маршу рівності: «Країна для всіх. Закони для життя. Держава для безпеки»

    Традиційна правозахисна хода за права людини для ЛГБТ+ спільноти пройде центральними вулицями Києва у неділю вранці 19 вересня. Цьогорічний Марш рівності проходитиме під гаслом «Пліч-о-пліч на захист рівноправ’я».

    «Так склалося історично, що у нашій країні зміни можливі тільки завдяки об’єднанню та спільній боротьбі. Тому цього року ми виходимо пліч-о-пліч, щоб не просто заявити про себе, але і почати діалог із владою, яку обрав наш народ», – повідомила пресслужба КиївПрайду.

    Згідно з повідомленням, тема цьогорічного Маршу рівності – «Країна для всіх. Закони для життя. Держава для безпеки».

    «Це перший Марш Рівності, який має політичні вимоги до чинної влади у вигляді Маніфесту, який підписали громадські організації, благодійні фонди та представники політичних сил», – кажуть організатори.

    Вони повідомляють, що традиційна правозахисна хода за права людини для ЛГБТ+ спільноти пройде центральними вулицями Києва у неділю вранці.

    «Точки входу на Марш Рівності 2021: перетин Миколи Лисенка та Богдана Хмельницького, біля Театру Опери та балету; Із вулиці Володимирської, з боку метро «Золоті ворота». Підходу до Театральної не буде. Рекомендується підхід із Золотих Воріт і перехід з Театральної на Золоті Ворота. Театральна буде закрита на вхід і вихід. Вхід: 9:30 – 11:00. Після 11:00 вхід на Марш буде закрито. Обов’язково бути в масці і мати при собі документ, що засвідчує особу», – попередили у КиївПрайд.

    Зазвичай Марші рівності в Україні проходять під посиленою охороною силовиків, що супроводжують учасників по маршруту проходження.

    Київські поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України переведені на посилений варіант несення служби та проінструктовані щодо алгоритму дій у разі виявлення порушень чи провокацій під час запланованого у столиці в неділю, 19 вересня, Маршу рівності КиївПрайд-2021. У день проведення маршу за відповідним маршрутом та поряд із ним правоохоронці обмежать доступ до території.

    За останніми даними, через Марш рівності у столиці вже закрили три станції метро: Льва Толстого, Палац спорту, Театральну.

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    Теги: Київ метро ЛГБТ Марш рівності держава права людини
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    Сьогодні у столиці відбудеться Марш рівності