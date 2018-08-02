Сьогодні в семи районах Києва пройдуть ярмарки (адреси)
-
Розсилка
Киян запрошують на сільськогосподарські ярмарки
У четвер, 2 серпня, у Києві будуть проведені сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.
Так, сьогодні ярмарки пройдуть:
- у Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25; вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича); вул. Ломоносова (у межах вулиць М. Стельмаха та Маричанської);
- у Дарницькому районі – вул. Є. Харченка, 41-47; перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
- у Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10; вул. просп. Генерала Ватутіна, 12-А;
- у Печерському районі – вул. Московська, 2;
- у Подільському районі –вул. Оболонська, 23-35; вул. Світлицького, 33;
- у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5; перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
- у Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.
Як повідомлялося, ярмарки триватимуть до кінця тижня.