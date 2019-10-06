У Київському Метрополітені розповіли про будівництво нових станцій



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Фото Радіо Свобода

Ведуться перемовини з китайським посольством щодо фінансування будівництва метрополітену

У Київському Метрополітені розповіли, що зараз будується дві станції на Виноградар та йдуть перемовини щодо четвертої лінії метро.

Про це повідомила начальник інформаційного центру КП »Київський метрополітен» Наталія Макогон, повідомляє УНН.

«Зараз дві станції будуються на Виноградар. І ведуть перемовини щодо початку будівництва метрополітену в рамках четвертої лінії», – сказала Наталія Макогон.

В інформаційному центра сказали, що міст будується, і тому ведуть перемовини з китайським посольством щодо фінансування будівництва метрополітену.

Нагадаємо, цими вихідними, 5 та 6 жовтня, рух трамваїв № 1 Борщагівської швидкісної лінії буде призупинено у зв’язку із капітальним ремонтом колій на бульварі Кольцова.