Будівельні відходи, старі меблі та техніка біля будинку: що варто знати киянам

Тариф на послугу розраховується за окремим алгоритмом

КП «Київкомунсервіс» закликав киян повідомляти про виявлені накопичення габаритних відходів на прибудинковій території. Такий тип відходів вивозиться окремо від звичайних твердих побутових відходів на спеціальний полігон. Про це інформує пресслужба КМДА.

Як зазначається, графік вивезення формується відповідно до обсягів накопичення, а також за зверненнями громадян або заявками обслуговуючих компаній.

Великогабаритні та ремонтні відходи належать до твердих побутових відходів, які складують на контейнерних майданчиках або спеціальних локаціях, визначених обслуговуючою організацією. Це старі меблі, матраци, килими, деяка побутова техніка, валізи, зняті при ремонті в оселі старі двері, вікна, лінолеум, унітази й інша сантехніка тощо.

Будівельні відходи, відходи зелених насаджень, відпрацьовані автомобільні шини, відходи руйнувань, що утворились у зв’язку з пошкодженням (руйнуванням) будівель та споруд, не належать до складу побутових великогабаритних відходів і вивозяться в окремому порядку.

Також на підприємстві роз’яснили щодо структури тарифу: вивезення великогабаритних відходів є складовою послуги з вивезення побутових відходів. При цьому тариф на цю послугу розраховується за окремим алгоритмом, що враховує оплату праці робітників, які завантажують відходи в спецтехніку.

Нагадаємо, у Києві була створена інтерактивна карта для відстеження вивезення сміття.