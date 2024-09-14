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Нічна атака Росії на Київщину: влада повідомила про наслідки

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Нічна атака Росії на Київщину: влада повідомила про наслідки
Постраждалих на Київщині немає
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Голова ОВА повідомив, що внаслідок падіння уламків збитих цілей є пошкодження у двох районах Київщини

У ніч проти 14 вересня російські безпілотники атакували Київщину. В області працювали сили ППО. Про це повідомляє голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

«Ворог не припиняє атакувати нашу область ударними дронами. Тривога тривала всю ніч. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Постраждалих немає. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено», – йдеться у повідомленні.

Кравченко зауважив, що внаслідок падіння уламків збитих цілей є пошкодження у двох районах області:

«В одному з районів пошкоджено два приватних будинки та господарчу споруду. В іншому – скління в багатоквартирному будинку та автомобіль. Господарям пошкоджених будинків буде надана необхідна допомога».

Нагадаємо, що в Києві в ніч на 14 вересня було чутно звуки вибухів. Згодом стало відомо, що в Оболонському районі столиці уламки БпЛА впали на територію комунального підприємства, пожежі немає.

До слова, цієї ночі вибухи пролунали також і в Одесі.

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Теги: Київ Київщина безпілотник війна росія окупанти Україна системи ППО

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