Спалах коронавірусу в садочку у Броварах: дітей уже виписали з лікарні
У батьків хворих дітей тести на коронавірус негативні
Двох дітей із садочка «Калинка» в Броварах, яких минулого тижня із коронавірусом госпіталізували до дитячої обласної лікарні в Боярці, вже виписані та продовжують лікування вдома.
Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко на своїй сторінці у Facebook.
«Обидві дитини, які були госпіталізовані, вже виписані з лікарні та продовжують лікування вдома на самоізоляції. Їх стан стабільний. У всіх 9 дітей самопочуття нормальне, температура тіла не підвищена. Стан вихователів також стабільний, на щастя, жодних ускладнень немає», - розповів він.
8 червня було зроблено ПЛР-тести батькам хворих дітей. Увечері 9 червня отримали результати тестів - всі вони виявились негативними. Таким чином нових випадків захворювання на Covid-19 не зафіксовано, зазначив Сапожко.
9 червня взяли матеріал ще у 25 працівників дошкільного закладу та відправили на ПЛР-дослідження. Результатів наразі немає.
Заклад повністю закрито до 20 червня, зважаючи на терміни самоізоляції працівників та дітей. Проведено дезінфекцію приміщень. Працівників закладу та батьків вихованців, які контактували з хворою, попереджено про необхідність самоізоляції.
Нагадаємо, у дитячому садку «Калинка» у Броварах було лабораторно підтверджено інфікування коронавірусом у 9 дітей та 3-х дорослих.