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    Спалах коронавірусу в садочку у Броварах: дітей уже виписали з лікарні

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    Спалах коронавірусу в садочку у Броварах: дітей уже виписали з лікарні

    У батьків хворих дітей тести на коронавірус негативні

    Двох дітей із садочка «Калинка» в Броварах, яких минулого тижня із коронавірусом госпіталізували до дитячої обласної лікарні в Боярці, вже виписані та продовжують лікування вдома.

    Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко на своїй сторінці у Facebook.

    «Обидві дитини, які були госпіталізовані, вже виписані з лікарні та продовжують лікування вдома на самоізоляції. Їх стан стабільний. У всіх 9 дітей самопочуття нормальне, температура тіла не підвищена. Стан вихователів також стабільний, на щастя, жодних ускладнень немає», - розповів він.

    8 червня було зроблено ПЛР-тести батькам хворих дітей. Увечері 9 червня отримали результати тестів - всі вони виявились негативними.  Таким чином нових випадків захворювання на Covid-19 не зафіксовано, зазначив Сапожко.

    9 червня взяли матеріал ще у 25 працівників дошкільного закладу та відправили на ПЛР-дослідження. Результатів наразі немає.

    Заклад повністю закрито до 20 червня, зважаючи на терміни самоізоляції працівників та дітей. Проведено дезінфекцію приміщень. Працівників закладу та батьків вихованців, які контактували з хворою, попереджено про необхідність самоізоляції.

    Нагадаємо, у дитячому садку «Калинка» у Броварах було лабораторно підтверджено інфікування коронавірусом у 9 дітей та 3-х дорослих.

    діти Київщина карантин дитячий садок коронавірус
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