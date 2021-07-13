Спецпризначенці виявили зброю в компанії відпочивальників (фото)

Правоохоронці вилучили пістолет і набої у 19-річного хлопця

У ході патрулювання території району неподалік Північного мосту в Києві працівники полку поліції особливого призначення помітили молодиків, які голосно відпочивали. Один із хлопців, побачивши поліцейських, почав помітно нервувати, а під час перевірки з’ясувалось, що у нього при собі є зброя та набої. Для належного документування події на місце прибула слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Співробітникам поліції молодик розповів, що пістолет та порожні магазини нібито знайшов у лісі на Київщині та вирішив залишити у себе. Далі замовив та придбав в інтернет-магазині кілька патронів, деякі з них були споряджені металевими кулями, а відтак належать до боєприпасів і вогнепальної зброї та передбачають обов’язкову наявність дозволу.

19-річного мешканця Київської області затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Пістолет, який, попередньо, є короткоствольною гладкоствольною вогнепальною зброєю, вилучили та направили на експертизу.

Слідчий Оболонського управління поліції за процесуального керівництва місцевої окружної прокуратури повідомив фігуранту про підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Хлопцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.