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    Киянин під час земляних робіт біля свого будинку наткнувся на снаряд

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    Мінометну міну знешкодили на полігоні - Киянин під час земляних робіт біля свого будинку наткнувся на снаряд
    Мінометну міну знешкодили на полігоні
    Фото ілюстративне

    Піротехніки вилучили та знищили виявлену міну

    У понеділок, 12 липня, киянин на приватній території на вул. Старовокзальній у Шевченківському районі столиці під час проведення земляних робіт виявив підозрілий предмет, схожий на боєприпас. Про це він повідомив до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події негайно прибули співробітники групи піротехнічних робіт Мобільного рятувального центру швидкого реагування, інформує пресслужба столичних рятувальників.

    Піротехніки з'ясували, що виявлений боєприпас часів Другої світової війни, а саме мінометна міна Д-45 мм. Вони вилучили та знищили міну на полігоні.

    Всього з початку року на території Києва вилучено та знищено 137 одиниць різнокаліберних вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.

    Теги: Київ зброя ДСНС рятувальники боєприпаси
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    Киянин під час земляних робіт біля свого будинку наткнувся на снаряд