Киянин під час земляних робіт біля свого будинку наткнувся на снаряд

Піротехніки вилучили та знищили виявлену міну

У понеділок, 12 липня, киянин на приватній території на вул. Старовокзальній у Шевченківському районі столиці під час проведення земляних робіт виявив підозрілий предмет, схожий на боєприпас. Про це він повідомив до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події негайно прибули співробітники групи піротехнічних робіт Мобільного рятувального центру швидкого реагування, інформує пресслужба столичних рятувальників.

Піротехніки з'ясували, що виявлений боєприпас часів Другої світової війни, а саме мінометна міна Д-45 мм. Вони вилучили та знищили міну на полігоні.

Всього з початку року на території Києва вилучено та знищено 137 одиниць різнокаліберних вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.