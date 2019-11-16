Підготовка замаху на Макрона: у Франції заарештували двох радикалів



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Замах на президента Франції планувалося скоїти під час святкування сторіччя Першої світової війни в листопаді 2018 року

Обвинувачені належать до ультраправого угруповання Les Barjols, учасники якого виявляють готовність до насильства

Французьке слідство висунуло звинувачення в терористичній змові двом чоловікам 30 і 45 років, які підозрювалися у замаху на президента Франції в 2018 році.

Про це повідомляє Le Parisien.

За даними Генеральної дирекції внутрішньої безпеки Франції, обвинувачені належать до ультраправого угруповання Les Barjols, учасники якого виявляють готовність до насильства. Вони були затримані 11 листопада в Мозелі на північному сході Франції за підозрою у замаху на президента Франції під час святкування сторіччя Першої світової війни в листопаді 2018 року. У помешканнях затриманих поліція провела обшуки. Злочинці визнали свою провину. Їх помістили під арешт.

45-річний чоловік раніше притягувався до відповідальності за п'ять злочинів загального характеру. Адвокат другого підозрюваного, П'єр-Франсуа Фелтесс відмовився давати коментарі.

У даній справі вже затримано чотири людини, у тому числі 62-річний пенсіонер з Ізера Жан-П'єр Б., який вважався організатором невдалої спроби нападу на Еммануеля Макорна.

У 2018 році слідчі зацікавилися його особистістю у зв'язку з його відкритими погрозами президенту Франції в соцмережах. Як повідомляється, один з родичів цього адміністратора сторінки Barjols в Ізері заявив, що хоче вразити Еммануїла Макрона керамічним ножем, який планувалося пронести через рамку металошукача під час урочистих заходів.