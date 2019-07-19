Співробітника поліції Київщини судитимуть за побиття чоловіка у спортшколі



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Поліцейському загрожує до десяти років позбавлення волі

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у Хмельницькому, завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою співробітника Управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції в Київській області у завданні громадянину умисних тяжких тілесних ушкоджень. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Слідством встановлено, що 12 жовтня 2018 року у приміщенні дитячо-юнацької спортивної школи в смт Попільня Житомирської області виник конфлікт, під час якого правоохоронець завдав декілька ударів громадянину. Потерпілий отримав тяжке тілесне ушкодження.

Матеріали кримінального провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України скеровано до суду з обвинувальним актом.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Як повідомлялося, столичною прокуратурою повідомлено про підозру двом колекторам, які із застосуванням фізичного насильства незаконно проникли до квартири киянки і побили її.