Справа ексзаступника Кличка, що з кулаками напав на поліцейських, пішла до суду



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Ексзаступник голови КМДА Володимир Слончак постане перед судом

Обвинувальний акт відносно Слончака скеровано до Солом’янського райсуду

Київською місцевою прокуратурою №9 скеровано до суду обвинувальний акт відносно колишнього заступника голови Київської міської держадміністрації Володимира Слончака, підозрюваного в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва

«Згідно з матеріалами слідства, під час оформлення працівниками патрульної поліції адміністративного протоколу відносно жінки-водія у ситуацію втрутився пасажир її автомобіля. Чоловік, який на той час займав посаду заступника голови КМДА, поводився агресивно, не реагував на зауваження патрульних, а у подальшому наніс одному з правоохоронців тілесні ушкодження», - йдеться в повідомленні.

Наразі обвинувальний акт відносно Слончака скеровано до Солом’янського районного суду Києва для розгляду по суті.

Нагадаємо, у ніч на 27 квітня цього року поліція затримала заступника голови КМДА Володимира Слончака після його нападу на інспектора патрульної поліції.

Слідчі столичної поліції розпочали досудове розслідування відносно Слончака, який вдарив поліцейського.

27 квітня мер Києва Віталій Кличко звільнив заступника голови КМДА Володимира Слончака.