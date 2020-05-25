Скоєно напад на заступника головного лікаря Національного інституту раку



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Заступник головного лікаря Національного інституту раку Анатолій Шудрак Фото: Анатолій Шудрак, Facebook

Невідомий побив лікаря біля входу у медзаклад

У понеділок, 25 травня, біля центрального входу в Національний інститут раку в Києві невідомі напали на заступника головного лікаря медзакладу Анатолія Шудрака. Напад було скоєно близько 8-ї години ранку.

Про це повідомив головний лікар інституту Андрій Безносенко на своїй сторінці у Facebook.

«Національний інститут раку бачив багато, але ніхто не очікував, що о 8 ранку, коли пацієнти та лікарі входять в клініку, перед головним входом відбувається напад на лікаря, мого заступника з хірургічної частини, доктора медичних наук, Заслуженого лікаря України та лауреата Державної премії Анатолий Шудрак, який у 2010-15 роках працював головним військовим хірургом Міністерства оборони і майже рік, з самого початку війни, провів в зоні АТО», - написав він.

Безносенко зазначив, що напад на Шудрака був «без слів, удари зі спини, виключно в голову, не виключено із використанням кастету».

Головний лікар додав, що комісія, в яку входить Шудрак, зафіксувала в інституті нестачу матеріальних цінностей майже на 9 млн грн.

Поліція вже розслідує напад на Шудрака. Про це Українським Новинам повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець. «За цим фактом вже розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу (легке тілесне ушкодження)», - сказала вона.

З її слів, потерпілому на місці надали медичну допомогу. Мотиви та обставини нападу встановлюються. За попередніми даними, підозрюваний був один.

Восени 2019 року співробітники прокуратури міста Києві повідомили про підозру лікарям Національного інституту раку, причетним до заволодіння коштами онкохворих пацієнтів. Підозру отримав завідувач поліклінічного відділення НІР, а також один із лікарів-онкологів. Також після обшуків керівництво НДР відсторонило від роботи головного лікаря Безносенко.

11 березня 2020 року невідомі напали на Безносенка.

У квітні 2020 року поліція Києва виявила в службовому кабінеті заступника директора Національного інституту раку та голови тендерного комітету Руслана Ткаченка пристрої, схожі на техніку для негласного отримання інформації.