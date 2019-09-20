Справу проти ексголови Ради адвокатів Києва Рафальської передано новому слідчому, - ГПУ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У липні цього року Нацполіція активізувала розслідування справи про зловживання ексголови Ради адвокатів Києва Інни Рафальської.

Поліція розслідує справу Рафальської, зокрема, за фактом незаконного заволодіння майном Ради адвокатів Києва

Генеральна прокуратура заявляє, що досудове розслідування кримінального провадження щодо протиправних дій колишньої голови Ради адвокатів Києва Інни Рафальської передано новому слідчому.

Про це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит Українських Новин.

«На вимогу Генеральної прокуратури 25.07 розслідування кримінального провадження доручено іншому слідчому», - сказано у відповіді.

Наразі розслідування триває.

Справу розслідує Головне слідче управління Нацполиції за низкою статей Кримінального кодексу, зокрема, за фактом незаконного заволодіння майном Ради адвокатів Києва, в тому числі шляхом угод з використанням підроблених документів та за фактом зловживань повноваженнями.

Як повідомлялося, Нацполіція продовжує розслідування протиправних дій кандидата в депутати Верховної Ради Інни Рафальської.

Також Нацполіція активізує розслідування справи про зловживання ексголови Ради адвокатів Києва і кандидата в депутати Верховної Ради Інни Рафальської.