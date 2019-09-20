Бельку, який погрожував підірвати міст Метро, обирають запобіжний захід



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Олексій Белько під час затримання

Ексвійськовому Олексію Бельку загрожує покарання до семи років позбавлення волі

Дніпровський районний суд Києва у п’ятницю обирає запобіжний захід для ветерана бойових дій на Донбасу Олексія Белька, який 18 вересня погрожував підірвати міст Метро у Києві.

Прокуратура просить про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Напередодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що звернеться до суду з клопотанням про взяття на поруки Белька.

Ексвійськовий підозрюється за ч.2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про мінування), ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Йому загрожує покарання до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у середу ввечері поліція затримала чоловіка, який заблокував міст Метро у Києві та погрожував підірвати його.

У спецоперації було задіяно близько 350 силовиків.

Чоловік під час перемовин з правоохоронцями вимагав зустрічі зі своєю дівчиною.

Через надзвичайну подію зупинилася частина червоної гілки метро, в місті були величезні затори.

Раніше повідомлялося, що зловмисник, який захопив міст у Києві, відкрив вогонь по бійцях КОРД. Силовики тоді заявили про готовність до штурму мосту.

Як повідомляв Главком, 18 вересня у Києві озброєний злочинець пригрозив підірвати міст Метро через Дніпро.

Згодом, зловмисник, який погрожував підірвати міст Метро, розстріляв поліцейський дрон.

Особу терориста було встановлено одразу - це Олексій Белько. Нещодавно він добровільно здав до поліції кілограм вибухівки та велику кількість набоїв.