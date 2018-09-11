Спроба №2: Київ знову оголосив тендер з будівництва метро на Виноградар



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Київський метрополітен

Всі будівельні роботи мають бути завершені до кінця жовтня 2021 року

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» 10 вересня оголосило тендер на будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» до житлового масиву Виноградар (І черга будівництва).

Очікувана вартість будівництва становить 5,99 млрд грн, повідомляється у системі ProZorro.

Відповідно до затверджено проекту КМДА, нова ділянка лінії метрополітену складатиметься із двох станцій - «Мостицької» та «Проспекту Правди», а також із ділянки вилочного відгалуження у бік станції «Виноградар». Загалом планується прокласти 3,70 км ліній. Пропускна спроможність цієї ділянки метрополітену становитиме 40 пар поїздів на годину.

Проект буде реалізований до кінця жовтня 2012 року за рахунок коштів місцевого бюджету.

Початок аукціону відбудеться 16 листопада цього року.