Стала відома кількість «ковідних» ліжок, заповнених у Київській області

Завантаженість госпітальних баз на Київщині перевищила 60%

Станом на понеділок, 22 березня, загальна завантаженість госпітальних баз Київської області складає 61,5%. Йдеться про 1952 зайнятих ліжко-місць. Відтак на стаціонарному лікуванні наразі перебувають 1696 жителів області з підтвердженим діагнозом коронавірусу і ще 256, які тільки очікують результатів ПЛР-тестування.

Про це проінформував голова Київської облдержадміністрації Василь Володін, повідомляє пресслужба ОДА.

«Згідно з оновленими даними Міністерства охорони здоров’я, Київщина відучора знаходиться в «червоній» зоні епідемічної небезпеки. Причина – стрімке поширення COVID-19 на території області. Також ми фіксуємо збільшення кількості «ковідних» хворих, які з ускладненими формами потрапляють до лікарень. Відтак лише впродовж минулого тижня кількість таких збільшилась на 432 людей», – уточнив Василь Володін.

Він деталізував, що «ковідний» ліжковий фонд Київщини наразі складається з 3172 ліжок. Упродовж тижня їх кількість планують збільшити ще на 250.

Нагадаємо: на території Київщини з 21 березня почали діяти додаткові карантинні обмеження. Таке рішення прийняла обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій через збільшення кількості захворювання на коронавірус. Докладніше з протоколом засідання можна ознайомитися за посиланням.

Раніше міський голова Білої Церкви Генадій Дикий повідомив, що у медичних закладах міста закінчилися ліжка для розміщення хворих Covid-19.