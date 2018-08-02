Стала відома вартість найдорожчої квартири в Києві, проданої в липні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У липні в Києві у нерухомість інвестували 23,6 мільйонів доларів

У липні 2018 року в Києві були продані кілька об'єктів елітної нерухомості. За найдорожчий з них нові власники заплатили 345 тисяч доларів.

За даними експертів, у липні в Києві у нерухомість інвестували 23,6 мільйонів доларів. Покупці житла в Києві віддають перевагу квартирам в нових будинках, введених в експлуатацію, з документами на руках, повідомляє 100realty.ua.

Найбільшим попитом користуються об'єкти зі зручним місцем розташування, розвиненою інфраструктурою району, комфортною прибудинковою територією.

У ціновій категорії від 250 тисяч доларів і вище були продані кілька об'єктів. Квартира в центрі Києва (вул. Гончара) площею 220 квадратних метрів реалізована за 260 тисяч доларів. У 300 тисяч доларів обійшлася новим господарям квартира в 210 кв. м на вул. Богдана Хмельницького.

Найдорожчою квартирою в Києві, проданої в липні 2018 року, стали апартаменти на Оболонській набережній площею 135 квадратних метрів. Ціна квартири - 345 тисяч доларів, тобто більше 2500 доларів за квадратний метр.

Як повідомлялося, з початком відпусток інтерес до нерухомості у столичному регіоні знизився. По Києву падіння склало 18,5%, по Київській області - 9,7% (порівняно з травнем).