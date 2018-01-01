Стали відомі шокуючі подробиці вбивства на столичному Подолі

Вбитим на столичному Подолі виявився 48-річний уродженець Херсонщини

Чоловік, який бачив тіло жертви кривавого вбивства на Подолі у Києві, розповів, що вбитого скоріш за все зарізали, йдеться у сюжеті ТСН. Свідок не побажав показувати свого обличчя на камеру. Він повідомив, що на тілі вбитого були тюремні татуювання, а в квартирі, напевне, грали в карти. «Було три-чотири ножові поранення в ногу. Три удари. І



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Фото: «Київ оперативний» Місце вбивства

Вбитим на столичному Подолі виявився 48-річний уродженець Херсонщини

Чоловік, який бачив тіло жертви кривавого вбивства на Подолі у Києві, розповів, що вбитого скоріш за все зарізали, йдеться у сюжеті ТСН.

Свідок не побажав показувати свого обличчя на камеру. Він повідомив, що на тілі вбитого були тюремні татуювання, а в квартирі, напевне, грали в карти.

«Було три-чотири ножові поранення в ногу. Три удари. І брови зрізані. Там хлопці в карти грали. Була залишена якась карта - окремо лежала в крові», - розповів чоловік.

Поліція відкрила кримінальне провадження за навмисне вбивство. Та нікого поки що не затримала.

Правоохоронці не розкривають деталей розслідування. Тож невідомо, чи загиблий сам вийшов на вулицю чи його витягли. Слід крові тягнеться від квартири №4 на другому поверсі через увесь під’їзд аж надвір.

Особу потерпілого встановлено. Це 48-річний уродженець Херсонської області. Його професія невідома. Чому він перебував саме в цій квартирі, також невідомо.

Точно відомо, що жертва не жила в будинку на вулиці Костянтинівській, де сталося вбивство.

Будинок примітний тим, що мешкають тут не тільки пересічні кияни, а й колишні судді. Периметр обладнано відеокамерами. А от які люди живуть в квартирі №4, ким працюють, сусіди і поліція говорити не бажають.

Нагадаємо, що вбивство на Подолі сталося вночі проти 7 січня. Мешканці будинку розповіли, що слід веде до квартири за номером чотири, звідки постійно лунає гучна музика, а гості завжди розпивають алкоголь.