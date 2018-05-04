Стало відомо ім’я «зірки», яка відкриє фінал Ліги чемпіонів у Києві

Офіційно УЄФА оголосить ім'я зірки 8 травня

Головною «зіркою» церемонії відкриття фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який відбудеться 26 травня в Києві на НСК «Олімпійський», стане британська співачка Дуа Ліпа. Про це стало відомо із проморолика на офіційній сторінці чемпіонату у Facebook. Офіційно УЄФА ще тільки планує оголосити зірку, яка заспіває перед матчем, у



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Британська співачка Дуа Ліпа

Офіційно УЄФА оголосить ім'я зірки 8 травня

Головною «зіркою» церемонії відкриття фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який відбудеться 26 травня в Києві на НСК «Олімпійський», стане британська співачка Дуа Ліпа. Про це стало відомо із проморолика на офіційній сторінці чемпіонату у Facebook.

Офіційно УЄФА ще тільки планує оголосити зірку, яка заспіває перед матчем, у вівторок, 8 травня. Однак, з ролика стало зрозуміло, що відкривати фінал буде Дуа Ліпа.

Відзначимо, 22-річна співачка народилася у Великобританії, але має албанські коріння. У 2015 році вона записала свій перший альбом і з тих пір успішно гастролює по світу. Найвідоміший її кліп на пісню New Rules зібрав понад мільярд переглядів на YouTube

Нагадаємо, фінальний матч пройде у Києві 26 травня. Початок – о 21:45 за київським часом.

На фінальний матч Ліги чемпіонів з «Реалом» збираються прилетіти до 50 уболівальників «червоних» з російським паспортом.

Зауважимо, що Віталій Кличко закликав фанатів «Ліверпуля» та «Реала» не бешкетувати у Києві.

Джерело: 24 канал