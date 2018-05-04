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    Стало відомо ім’я «зірки», яка відкриє фінал Ліги чемпіонів у Києві

    Офіційно УЄФА оголосить ім'я зірки 8 травня
    Головною «зіркою» церемонії відкриття фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який відбудеться 26 травня в Києві на НСК «Олімпійський», стане британська співачка Дуа Ліпа. Про це стало відомо із проморолика на офіційній сторінці чемпіонату у Facebook. Офіційно УЄФА ще тільки планує оголосити зірку, яка заспіває перед матчем, у
    • Сьогодні, 13:05
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    Британська співачка Дуа Ліпа
    Британська співачка Дуа Ліпа

    Офіційно УЄФА оголосить ім'я зірки 8 травня

    Головною «зіркою» церемонії відкриття фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який відбудеться 26 травня в Києві на НСК «Олімпійський», стане британська співачка Дуа Ліпа. Про це стало відомо із проморолика на офіційній сторінці чемпіонату у Facebook.

    Офіційно УЄФА ще тільки планує оголосити зірку, яка заспіває перед матчем, у вівторок, 8 травня. Однак, з ролика стало зрозуміло, що відкривати фінал буде Дуа Ліпа.

    Відзначимо, 22-річна співачка народилася у Великобританії, але має албанські коріння. У 2015 році вона записала свій перший альбом і з тих пір успішно гастролює по світу. Найвідоміший її кліп на пісню New Rules зібрав понад мільярд переглядів на YouTube

    Нагадаємо, фінальний матч пройде у Києві 26 травня. Початок – о 21:45 за київським часом.

    На фінальний матч Ліги чемпіонів з «Реалом» збираються прилетіти до 50 уболівальників «червоних» з російським паспортом.

    Зауважимо, що Віталій Кличко закликав фанатів «Ліверпуля» та «Реала» не бешкетувати у Києві.

    Джерело: 24 канал

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