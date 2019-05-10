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    Стало відомо, коли Uber запустить в Києві свої «маршрутки»

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    Стало відомо, коли Uber запустить в Києві свої «маршрутки»

    Сервіс Uber Bus наразі працює у Каїрі та мексиканському місті Монтеррей

    Із 14 травня мобільний додаток для пошуку, виклику та оплати таксі Uber запускає в Україні новий сервіс із бронювання місця в мікроавтобусі, який буде слідувати за обраними напрямками в межах міста, - Uber Shuttle. Сервіс розпочне роботу з Києва.

    Про це Укрінформу повідомили в представництві Uber в Україні.

    «14 травня відбудеться запуск в Україні нового пілотного сервісу Uber Shuttle, в якому візьмуть участь Джеймі Хейвуд, регіональний менеджер Uber (Велика Британія, Північна і Східна Європа), та представники влади», - зазначили в компанії.

    Як повідомлялося, інформація про маршрути і тарифи стане доступною у день запуску Uber Shuttle. 

    Попередньо, сервіс буде чимось середнім між маршрутним таксі та каршерінгом і діятиме таким чином:

    • пасажири бронюватимуть місце в «маршрутці» через додаток Uber, вказуючи місце відправлення і призначення
    • програма за кілька хвилин знаходитиме пасажирів, яким потрібно їхати у тому ж напрямку, і повідомить вартість поїздки
    • мікроавтобус чекатиме на пасажира на зупинці потягом кількох хвилин
    • зупинки, на яких водій підбиратиме і висаджуватиме пасажира, може бути розташовано на відстані від пункту призначення, тому додаток показуватиме піший маршрут: як пройти від або до зупинки.

    Подібний сервіс Uber Bus наразі працює у Каїрі та мексиканському місті Монтеррей.

    Цьогоріч Uber запустила також сервіси доставки їжі Uber Eats та опцію виклику електромобіля Uber Green.

    Компанія зайшла на український ринок у 2016 році й наразі працює у Києві, Одесі, Львові, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі та Вінниці.

    Системи, схожі на маршрутки, діють не лише у країнах Азії та Африки, в яких відчувається криза громадського транспорту, але й у містах Європи. Наприклад, кілька компаній оперують у Великій Британії.

    таксі Київ Uber
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