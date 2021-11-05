Стало відомо, куди найбільше коштів планує спрямувати Київ 2022 року

Розроблено зміни до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021–2023 роки в частині 2022 року

Зміни до Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2021–2023 роки в частині 2022 року має розглянути Київрада

Проєкт Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2021–2023 роки в частині 2022 року передбачає на будівництво, реконструкції та капітальні ремонти міської інфраструктури 13,2 млрд грн. Зокрема, на капітальні вкладення – 6 млрд грн та на капітальні ремонти – 7,2 млрд грн. Про це під час засідання Колегії Київської міської державної адміністрації повідомила директорка Департаменту економіки та інвестицій КМДА Наталія Мельник.

«За прогнозом фінансування у 2022 році найбільші обсяги коштів буде спрямовано на розвиток транспортної інфраструктури та дорожнє господарство – 7,2 млрд грн, житлово-комунальне господарство – 3,4 млрд грн, освіту – 1,4 млрд грн та охорону здоров’я – 445,2 млн грн», – повідомила Наталія Мельник.

За словами директорки Департаменту, у рамках Програми економічного та соціального розвитку Києва наступного року продовжиться оновлення дорожнього фонду та розвиток міської транспортної мережі. Зокрема, розвиток метрополітену, мережі рейкового транспорту та розбудова паркувального простору та велоінфраструктури. У рамках модернізації ЖКГ міста передбачено продовження реконструкції житлового та ліфтового господарства.

У 2022 році місто продовжить створення закладів соціальної підтримки та захисту, розвиток мережі закладів освіти – особливо у густонаселених мікрорайонах. Зокрема, виконуватимуться капітальні ремонти та реконструкції шкіл та дитячих садків. Продовжиться також реконструкція закладів культури, фізичної культури та спорту.

«Виконавчий орган і надалі застосовуватиме чіткі критерії, за якими визначаються пріоритети по об’єктах будівництва та реконструкції наступного року. Зокрема, йдеться про завершення вже розпочатих об’єктів та тих, що фінансуються за рахунок ДФРР. Щодо об’єктів капітального ремонту, перевага надається проєктам –переможцям Громадського бюджету-2022, перехідним та об’єктам, термін завершення яких – грудень 2022 року», – зазначила Наталія Мельник.

Проєкт рішення Київської міської ради «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021–2023 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 23/23» в частині 2022 року підготовлений на основі тенденцій економічного і соціального розвитку міста Києва у 2021 році та прогнозу на 2022–2023 роки.

Документ розглянуть депутати під час засідання профільної постійної комісії та після погодження – на пленарному засіданні Київської міської ради.