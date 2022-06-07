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    Події в Україні

    Посол США відвідала Ірпінь і Бучу

    Посол США відвідала Ірпінь і Бучу
    фото: Ігор Клименко/Facebook

    Бріджит Брінк зустрілась з мешканцями деокупованих територій

    Посол США Бріджит Брінк відвідала звільнені після російської окупації Ірпінь та Бучу. Про це вона повідомила у своєму Twitter.

    «Фото з Ірпеня на початку жорстокої війни Росії шокували світ. Сьогодні я зустрілася з його мешканцями – мужніми особистостями, які чинили опір, блокуючи просування Росії до столиці, і які тепер сповнені рішучості відновити свою громаду. Вони додають нам сили. Ми разом з Україною», – написала Брінк.

    Як повідомляє голова Нацполіції Ігор Клименко, посол побувала і в сусідній Бучі, хоча на офіційних ресурсах посольства про це наразі не згадують.

    «Пані посол на власні очі побачила наслідки окупації російськими військами. Це і братська могила, в якій було поховано 116 місцевих мешканців. Під час ексгумації серед захоронених виявили і тіло поліцейського, якого застрелив ворожий снайпер, коли наш працівник допомагав людям евакуйовуватися… Побачили колишній штаб російських загарбників. І той підвал, де окупанти катували мирних жителів», – написав Клименко.

    Раніше повідомлялося, що посол США в Україні Бріджит Брінк 4 червня відвідала Бородянку в Київській області, щоб на власні очі побачити звірства, скоєні під час жорстокої війни Росії.

    Теги: росія окупанти США війна посол Ірпінь Буча Україна окупація #stoprussia
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    Посол США відвідала Ірпінь і Бучу