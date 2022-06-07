Посол США відвідала Ірпінь і Бучу

Бріджит Брінк зустрілась з мешканцями деокупованих територій

Посол США Бріджит Брінк відвідала звільнені після російської окупації Ірпінь та Бучу. Про це вона повідомила у своєму Twitter.

«Фото з Ірпеня на початку жорстокої війни Росії шокували світ. Сьогодні я зустрілася з його мешканцями – мужніми особистостями, які чинили опір, блокуючи просування Росії до столиці, і які тепер сповнені рішучості відновити свою громаду. Вони додають нам сили. Ми разом з Україною», – написала Брінк.

Images from Irpin early in Russia's brutal war shocked the world. Today, I met with its people, courageous individuals who resisted, blocking Russia's advance to the capital, and who are now determined to rebuild their community. They give us all strength. We stand with Ukraine. pic.twitter.com/7kcfQJPvfO — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) June 7, 2022

Як повідомляє голова Нацполіції Ігор Клименко, посол побувала і в сусідній Бучі, хоча на офіційних ресурсах посольства про це наразі не згадують.

«Пані посол на власні очі побачила наслідки окупації російськими військами. Це і братська могила, в якій було поховано 116 місцевих мешканців. Під час ексгумації серед захоронених виявили і тіло поліцейського, якого застрелив ворожий снайпер, коли наш працівник допомагав людям евакуйовуватися… Побачили колишній штаб російських загарбників. І той підвал, де окупанти катували мирних жителів», – написав Клименко.

Раніше повідомлялося, що посол США в Україні Бріджит Брінк 4 червня відвідала Бородянку в Київській області, щоб на власні очі побачити звірства, скоєні під час жорстокої війни Росії.