Посол США відвідала Ірпінь і Бучу

Посол США Бріджит Брінк відвідала звільнені після російської окупації Ірпінь та Бучу. Про це вона повідомила у своєму Twitter.

«Фото з Ірпеня на початку жорстокої війни Росії шокували світ. Сьогодні я зустрілася з його мешканцями – мужніми особистостями, які чинили опір, блокуючи просування Росії до столиці, і які тепер сповнені рішучості відновити свою громаду. Вони додають нам сили. Ми разом з Україною», – написала Брінк.

Images from Irpin early in Russia's brutal war shocked the world. Today, I met with its people, courageous individuals who resisted, blocking Russia's advance to the capital, and who are now determined to rebuild their community. They give us all strength. We stand with Ukraine. pic.twitter.com/7kcfQJPvfO