Стало відомо, в яку суму обійшовся Києву фінал Ліги чемпіонів

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Фото: Главком Фан-містечко на Хрещатику

Прибуток міста і столичних підприємців перевищив ці витрати

Фінали Ліги чемпіонів в Києві обійшлися міському бюджету у 25 мільйонів гривень. Про це повідомив головний представник Київської міської державної адміністрації з питань, пов’язаних з проведенням фіналів Ліги чемпіонів, Андрій Мірошниченко.

«Загальні витрати на проведення Ліги чемпіонів склали 25 мільйонів гривень», - сказав він в ефірі Громадського радіо.

Мірошниченко додав, що саме на таку суму мерія і розраховувала.

Він упевнений, що прибуток міста і столичних підприємців перевищив ці витрати. «Самі дні проведення Ліги чемпіонів - це однозначно економічний плюс, тому що ми говоримо десь про 100 тисяч гостей, які витратили в середньому по 100-200 доларів за один день. Це означає, що сотні мільйонів гривень надійшли в економіку міста. Це незрівнянно з тими витратами, які понесло місто», — зазначив Мірошниченко.

Як повідомлялося, туристи та футбольні вболівальники, які приїхали до Києва на фінал Ліги чемпіонів, тільки у день фіналу, 26 травня, залишили у готелях і ресторанах міста, за попередніми підрахунками, близько 50 мільйонів гривень.

Нагадаємо, Київ вперше в історії прийняв фінальний матч Ліги чемпіонів. Він відбувся 26 травня на НСК «Олімпійський». У фіналі мадридський «Реал» обіграв англійський «Ліверпуль» із рахунком 3:1.

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