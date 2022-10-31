Стало відомо, коли у Києві відновлять водопостачання

Фахівці «Київводоканалу» та енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію

На лівому та частково правому берегах столиці водопостачання відновлять протягом трьох-чотирьох годин

У Деснянському районі столиці вже частково відновлено електропостачання. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«За три-чотири години водопостачання повернемо споживачам лівого берега Києва та частково – правого», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фахівці «Київводоканалу» та енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію.

Раніше повідомлялося, що після ранкового ракетного удару Росії по енергооб’єкту біля Києва 80% жителів міста залишаються без водопостачання.

Нагадаємо, в ефірі телеканалу «Київ» Кличко зазначив, що усі ракети, які летіли на Київ, були збиті, а влучання зафіксовані лише у передмісті столиці. Міський голова повідомив, що ударів було завдано по об’єктах критичної інфраструктури. Внаслідок вибуху в деяких районах немає водопостачання. Також частина столиці знеструмлена.

Згодом Кличко повідомив, що внаслідок ракетної атаки ворога у Києві пошкоджено енергетичний об’єкт, який живить близько 350 тис. квартир у місті.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що на Київщині зафіксовано прильоти ворожих ракет у одній із громад регіону. Крім того, як повідомив голова Київської ОВА, в області застосовується обмеження електроенергії.

Кулеба повідомив згодом, що через масовані обстріли в Київській області є пошкодження енергетичної інфраструктури. Без світла залишилася частина Київського регіону.