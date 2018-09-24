Станція метро «Політехнічний інститут» закрилася на вхід у годину пік



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Станція не працюватиме на вхід з 7:45 до 10:25 у робочі дні тижня

Станція два тижні не працюватиме на вхід у годину пік вранці

Сьогодні, 24 вересня, станція метро «Політехнічний інститут» буде зачинена на вхід. На вихід станція працюватиме у звичайному режимі. Про це повідомляє прес-служба КП «Київський метрополітен».

Це пов’язано з ремонтом ескалатора.

Ремонт проводитиметься з 24 вересня по 5 жовтня. У цей період станція не працюватиме на вхід з 7:45 до 10:25 у робочі дні тижня.





Киянам та гостям столиці у метрополітені радять переорієнтувати свої маршрути на станції «Шулявська», «Лук'янівська», «Вокзальна» або «Університет».





Як повідомляв «Главком», у столичному метрополітені встановлять 195 камер відеоспостереження.