  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Станція метро «Політехнічний інститут» закрилася на вхід у годину пік

    • Розсилка
    <p>Станція не працюватиме на вхід з 7:45 до 10:25 у робочі дні тижня</p> - Станція метро «Політехнічний інститут» закрилася на вхід у годину пік

    Станція не працюватиме на вхід з 7:45 до 10:25 у робочі дні тижня

    Станція два тижні не працюватиме на вхід у годину пік вранці

    Сьогодні, 24 вересня, станція метро «Політехнічний інститут» буде зачинена на вхід. На вихід станція працюватиме у звичайному режимі. Про це повідомляє прес-служба КП «Київський метрополітен».

    Це пов’язано з ремонтом ескалатора.

    Ремонт проводитиметься з 24 вересня по 5 жовтня. У цей період станція не працюватиме на вхід з 7:45 до 10:25 у робочі дні тижня.


    11_31

    Киянам та гостям столиці у метрополітені радять переорієнтувати свої маршрути на станції «Шулявська», «Лук'янівська», «Вокзальна» або «Університет».


    12_39

    Як повідомляв «Главком», у столичному метрополітені встановлять 195 камер відеоспостереження.

    Читайте також
    Київ метро ремонт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ