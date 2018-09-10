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    Станцію «Дорогожичі» відкрито для пасажирів: бомбу не знайдено

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    Станцію «Дорогожичі» відкрито для пасажирів: бомбу не знайдено

    Повідомлення про замінування станції виявилося неправдивим

    Станцію «Дорогожичі» столичного метрополітену відкрито після перевірки на наявність вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє прес-служба КП «Київський метрополітен».

    Повідомлення про замінування станції виявилося неправдивим, Вибухонебезпечних предметів не виявлено.

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    Як повідомлялося, сьогодні близько 15-ї години станція метро «Дорогожичі» була зачинена на вхід та вхід через анонімний дзвінок про замінування.

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