Станцію «Дорогожичі» відкрито для пасажирів: бомбу не знайдено
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Повідомлення про замінування станції виявилося неправдивим
Станцію «Дорогожичі» столичного метрополітену відкрито після перевірки на наявність вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє прес-служба КП «Київський метрополітен».
Повідомлення про замінування станції виявилося неправдивим, Вибухонебезпечних предметів не виявлено.
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Як повідомлялося, сьогодні близько 15-ї години станція метро «Дорогожичі» була зачинена на вхід та вхід через анонімний дзвінок про замінування.