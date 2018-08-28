Стартував конкурс на будівництво сміттєпереробного заводу у Києві



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Сьогодні у Києві розпочали прийом заявок на конкурс із визначення інвестора на будівництво сміттєпереробного заводу

Сьогодні, 28 серпня, комунальне підприємство «Київкомунсервіс» розпочинає прийом заявок на участь у конкурсі з визначення виконавця послуг із перероблення (оброблення) та захоронення побутових відходів, що утворюються на території міста Київ.

Конкурс проводиться у два етапи:

на першому етапі здійснюється оцінка відповідності учасників кваліфікаційним вимогам,

на другому – розгляд та оцінка пропозицій.

Дата, час та місце початку проведення І етапу: 28.09.2018 о 12:00, вул. Хрещатик, 36, м. Київ, к. 514.

Учасниками конкурсу можуть бути суб’єкти господарювання усіх форм власності. Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у конкурсі на рівних умовах. Учасник надає конкурсне забезпечення у формі банківської гарантії у розмірі 31,5 млн грн зі строком дії 120 календарних днів із дня проголошення першого етапу конкурсу.

Конкурсна документація надається протягом трьох робочих днів із дня надходження від учасника письмової заявки про участь у конкурсі.

Пропозиція надається одночасно у двох опечатаних конвертах відповідно до кожного етапу окремо з маркуванням на конвертах: найменування, адреса організатора конкурсу та учасника конкурсу, предмет конкурсу, № етапу, контактний телефон.

Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

Критерії вибору переможця конкурсу, а також інші умови конкурсу викладені у конкурсній документації.

Конкурсні пропозиції подаються учасниками особисто або поштою секретарю конкурсної комісії організатора конкурсу за адресою: вул. Кудрявська, 23, м. Київ, 04053, каб. 101.

Кінцевий термін подання конкурсних пропозицій – 28.09.2018 р. до 10:00.

За інформацією щодо отримання конкурсної документації звертатись за адресою: вул. Кудрявська, 23, м. Київ, 04053, тел. 531-96-77, tender@kks.kiev.ua.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що новий завод з переробки сміття в столиці планують побудувати протягом наступних двох-трьох років.

Як повідомлялося, з 15 серпня до 15 вересня включно триває ремонт єдиного діючого в Україні сміттєспалювального заводу «Енергія».