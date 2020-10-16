Степан Черновецький бере участь у скандальній забудові ЖК «Поділ Град Вінтаж», — ЗМІ



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У 2017-2019 роках законністю грошей Степана Черновецького цікавилися правоохоронці в Іспанії

Клан Черновецьких досі в київській темі, — блогер Сергій Наумович

Глава інвестиційної компанії Chernovetskyi Investment Group, син ексмера Києва Леоніда Черновецького Степан бере участь в незаконній забудові історичної частини столиці, а саме — він має безпосереднє відношення до будівництва елітного ЖК «Поділ Град Вінтаж» на території заповідника «Стародавній Київ».

Про це розповів в Facebook правозахисник і блогер Сергій Наумович.

«Клан Черновецьких досі в київській темі. Сім'я забудовує Київ новобудовами на землі, яку 15 років тому роздерибанив Льоня Космос. Талановиті товариші. Наприклад — будівництво ЖК «Поділ Град Вінтаж» на заповіднику «Стародавній Київ». Не важливо, як називається заповідник, але зводити такі будинки там заборонено», — написав Наумович.

Він опублікував текст меморандуму, укладеного між Степаном Черновецьким і главою ДАБІ Києва часів Януковича Сергієм Кучером.

«Як сьогодні стало відомо, Спепан Чернівецький в травні 2018 року уклав з Сергієм Кучером, людиною Комарницького, якийсь меморандум, де «Сторони мають намір спільно реалізувати проект будівництва Об'єкту з метою отримання максимально можливого прибутку». Прибуток отримувати не заборонено, зрозуміло, а ось знищувати зовнішній вигляд столиці, наплювавши на Закон України «Про охорону культурної спадщини» — це, як мінімум, дикість і фантастичне свинство», — зазначив правозахисник.

Сергій Наумович додав, що рік тому суд зупинив будівництво ЖК «Поділ Град Вінтаж», але будівництво триває, а активістів, які виступили проти забудови в заповідній зоні, «кошмарять».

«Одному з них навіть підпалили будинок», — написав блогер.

Як інформує golos.ua, Степан Черновецький позиціонує себе як інвестор. У 2017-2019 роках законністю його грошей цікавилися правоохоронці в Іспанії, проте його адвокатам вдалося закрити справу.

На початку жовтня 2020 року парламентарій Гео Лерос оприлюднив вміст комп'ютера, вилученого у адвоката Дениса Комарницького — соратника ексмера Києва Леоніда Черновецького, якого зараз ЗМІ називають «смотрящим» за Києвом. Серед документів, зокрема, виявилися «меморандуми» і «понятійні угоди».

Основними фігурантами в документах виступають сам Денис Комарницький, син ексмера Степан Черновецький і інші відомі забудовники.

Джерело: golos.ua