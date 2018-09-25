Столична підземка зупиняла рух поїздів через падіння людини на колію
-
Розсилка
На станції метро «Святошин» пасажир упав на колію
У вівторок, 25 вересня, вранці на червоній гілці київського метро тимчасово був призупинений рух поїздів через падіння людини на колію.
Про це поінформували у КП «Київський метрополітен».
За інформацією чергової по станції, зупинка поїздів сталася через падіння людини на колію на станції метро «Святошин».
Рух поїздів зупинився на декілька хвилин, після чого був відновлений.
У прес-службі метрополітену повідомили, що працівники метро оперативно надали пасажиру допомогу.
Як повідомлялося, з 24 вересня по 5 жовтня з 7:45 до 10:25 у робочі дні тижня станція метро «Політехнічний інститут» закриватиметься на вхід через ремонт ескалатора.
Джерело: Укрінформ