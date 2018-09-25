  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Столична підземка зупиняла рух поїздів через падіння людини на колію

    • Розсилка
    Столична підземка зупиняла рух поїздів через падіння людини на колію

    На станції метро «Святошин» пасажир упав на колію

    У вівторок, 25 вересня, вранці на червоній гілці київського метро тимчасово був призупинений рух поїздів через падіння людини на колію.

    Про це поінформували у КП «Київський метрополітен».

    За інформацією чергової по станції, зупинка поїздів сталася через падіння людини на колію на станції метро «Святошин».

    Рух поїздів зупинився на декілька хвилин, після чого був відновлений.

    У прес-службі метрополітену повідомили, що працівники метро оперативно надали пасажиру допомогу. 

    Як повідомлялося, з 24 вересня по 5 жовтня з 7:45 до 10:25 у робочі дні тижня станція метро «Політехнічний інститут» закриватиметься на вхід через ремонт ескалатора.

    Джерело: Укрінформ

    Читайте також
    Київ метро потяг
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ