Столична підземка зупиняла рух поїздів через падіння людини на колію



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На станції метро «Святошин» пасажир упав на колію

У вівторок, 25 вересня, вранці на червоній гілці київського метро тимчасово був призупинений рух поїздів через падіння людини на колію.

Про це поінформували у КП «Київський метрополітен».

За інформацією чергової по станції, зупинка поїздів сталася через падіння людини на колію на станції метро «Святошин».

Рух поїздів зупинився на декілька хвилин, після чого був відновлений.

У прес-службі метрополітену повідомили, що працівники метро оперативно надали пасажиру допомогу.

Як повідомлялося, з 24 вересня по 5 жовтня з 7:45 до 10:25 у робочі дні тижня станція метро «Політехнічний інститут» закриватиметься на вхід через ремонт ескалатора.

Джерело: Укрінформ