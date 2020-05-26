  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Одещині чоловік побив співмешканку. Жінка померла від отриманих травм

    • Розсилка
    На Одещині чоловік побив співмешканку. Жінка померла від отриманих травм

    Білгород-дністровські поліцейські повідомили місцевому жителю про підозру в спричиненні тяжких тілесних ушкоджень співмешканці

    Під час сімейного конфлікту чоловік побив 30-річну жінку так, що та за кілька годин померла від отриманих тілесних ушкоджень.

    Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

    Про подію до поліції повідомили лікарі «швидкої», яких викликав правопорушник.

    На місце злочину негайно виїхала слідчо-оперативна група територіального відділу поліції. З’ясувавши, що тілесні ушкодження небіжчиця отримала від співмешканця,  35-річного чоловіка затримали. З його слів, причиною конфлікту в родині, що призвів до непоправних наслідків, стало надмірне вживання обома спиртних напоїв.

    «Фігуранту повідомили про підозру в скоєнні правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального Кодексу України, - повідомив т.в.о заступника начальника Білгород-Дністровського відділу поліції Павло Гавришко. – Суду чоловік чекатиме під вартою. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від семи до десяти років». 

    кримінал вбивство Одещина жінка чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ