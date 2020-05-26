На Одещині чоловік побив співмешканку. Жінка померла від отриманих травм



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Білгород-дністровські поліцейські повідомили місцевому жителю про підозру в спричиненні тяжких тілесних ушкоджень співмешканці

Під час сімейного конфлікту чоловік побив 30-річну жінку так, що та за кілька годин померла від отриманих тілесних ушкоджень.

Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Про подію до поліції повідомили лікарі «швидкої», яких викликав правопорушник.

На місце злочину негайно виїхала слідчо-оперативна група територіального відділу поліції. З’ясувавши, що тілесні ушкодження небіжчиця отримала від співмешканця, 35-річного чоловіка затримали. З його слів, причиною конфлікту в родині, що призвів до непоправних наслідків, стало надмірне вживання обома спиртних напоїв.

«Фігуранту повідомили про підозру в скоєнні правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального Кодексу України, - повідомив т.в.о заступника начальника Білгород-Дністровського відділу поліції Павло Гавришко. – Суду чоловік чекатиме під вартою. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від семи до десяти років».