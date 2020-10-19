Столична поліція розшукує жінку, яка покинула дитину у знайомих



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правоохоронці тимчасово помістили дівчинку до лікарні Фото: Нацполіція

Бабуся категорично відмовилась приймати онуку

У дворі на вулиці Великій Васильківській у Києві жінка залишила зі знайомими трирічну доньку та пішла у невідомому напрямку. Повідомлення про це надійшло до поліції. За вказаною адресою прибули патрульні та працівники ювенальної превенції.

Про це інформує пресслужба поліції Києва.

Як розповів начальник сектору ювенальної превенції Печерського управління поліції Володимир Дем'яненко, жінка разом із дитиною завітала до знайомих, з якими далі вживала алкогольні напої. Потім мати покинула оселю, а доньку залишила знайомим.

«Нам вдалось встановити дані жінки – це 19-річна місцева мешканка, яка, зі слів її знайомих, зловживає алкогольними напоями. Ми зв’язались із бабусею дитини, проте вона категорично відмовилась приймати онуку. Тому ми прийняли рішення негайно вилучити дитину і тимчасово помістити у лікарню», - повідомив правоохоронець.

Поліція встановлює місце перебування матері дівчинки, аби притягнути до відповідальності за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає покарання у вигляді попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.