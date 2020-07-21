У Києві на залізничному вокзалі шукають вибухівку



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В Укрзалізниці проінформували, що поїзди курсують за графіком, посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи

Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано, об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці

У Києві на Центральному залізничному вокзалі шукають вибухівку. Про це повідомляє Укрзалізниця на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що роботу вокзалу тимчасово обмежено, людей евакуйовано.

«Тимчасово обмежено роботу Центрального залізничного вокзалу в м. Києві через анонімне повідомлення про начебто замінування вокзалу. Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано, об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці», - ідеться в повідомленні.

В Укрзалізниці проінформували, що поїзди курсують за графіком, посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.

Як повідомлялося, сьогодні, 21 липня, мер Києва Віталій Кличко повідомив про знешкодження вибухівки на ринку біля метро «Мінська».

Нагадаємо, у понеділок, 20 липня, о 15:40 в кафе на вулиці Біломорській стався вибух під столом, де знаходилась сумка. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Згодом у поліції повідомили, що вибух у столичному кафе спричинила салютна установка.