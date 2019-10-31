Столична влада хоче за п’ять років позбутися дитячих інтернатів



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Київ прагне відійти від інтернатних форм виховання дітей

Київ має змогу відмовитися від інтернатної форми виховання дітей за 5 років, але для цього потрібна державна підтримка. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда під час пресконференції щодо запобігання соціальному сирітству у столиці.

«Держава ставить нам вимогу відійти від інтернатних закладів. На сьогодні є низка проблем, які місто може вирішити самостійно в цьому напрямі, а є такі, з якими нам не впоратися без допомоги держави. Проте ми ставимо для себе амбітну мету – за 5 років налагодити систему таким чином, щоб дитина при втраті батьків або позбавлення їх батьківських прав одразу потрапляла в родину», – зазначила Хонда.

За її словами, однією із таких необхідностей є те, щоб судові органи розглядали справи позбавлення батьківських прав у скорочені терміни, а не затягували їх на кілька років.

Для прискорення процесу деінституалізації міська влада виділяє бюджетні кошти на підтримку сімейних форм виховання, як то дитячі будинки сімейного типу (ДБСТ), прийомні родини та патронатні сім’ї. Це має стимулювати киян до усиновлення прийомних дітей.

На сьогодні 180 дітей виховуються у 24 дитячих будинках сімейного типу, 30 прийомних родинах, трьох патронатних сім’ях. За 2018 рік усиновлено 109 дітей, з початку 2019 року – 73 дитини.

Нагадаємо, на початку літа 2019 року у Подільському районі Києва відбулося відкриття першого у столиці соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.