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    Новини

    У Києві судитимуть молодика за розбещення шестирічного хлопчика

    • Розсилка
    У Києві судитимуть молодика за розбещення шестирічного хлопчика

    Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі

    Київською місцевою прокуратурою №9 скеровано до суду обвинувальний акт щодо 30-річного чоловіка за фактом розбещення 6-річного хлопчика.

    Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

    «Встановлено, що чоловік протягом майже півроку, спільно проживаючи у той час разом з матір’ю малолітнього хлопчика, під приводом купання дитини, керуючись сексуальним спонуканням, систематично вчиняв розпусні дії щодо малолітнього, що завдавали в тому числі і фізичного болю дитині», - йдеться в повідомленні.

    Обвинувальний акт за ч.2 ст.156 КК України (вчинення розпусних дій щодо малолітньої дитини) скеровано до Солом’янського районного суду для розгляду по суті.

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

    Як повідомлялося, оперативники встановили особу та затримали чоловіка, який ґрунтовно підозрюється у скоєнні розбещення неповнолітньої дівчинки в Обухові.

    Кілька днів тому невідомий у під’їзді одного з будинків у місті Обухів намагався роздягнути 7-річну дівчинку. Однак, свій намір не довів до кінця з незалежних від нього причин.

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