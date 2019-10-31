У Київському районі Одеси провели дитяче спортивне свято



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Одеські медики приєдналися до Всесвітнього тижня боротьби з поліомієлітом

На базі Одеської дитячої поліклініки №6 провели спортивне свято для дітей, приурочене Всесвітньому тижню боротьби з поліомієлітом.

Метою заходу було привернення уваги широких верств населення до важливості імунопрофілактики поліомієліту та популяризація здорового способу життя.

Тренери проєкту Sport Socium провели відкрите тренування для маленьких одеситів. Діти танцювали під запальну музику, брали участь у забігах та інших командних змаганнях. Наприкінці свята кожен юний учасник отримав подарунок від проєкту дитячої поліклініки №6 «Компас Здоров'я».

У рамках Всесвітнього тижня боротьби з поліомієлітом в Одесі за підтримки міського департаменту охорони здоров'я та громадської організації «Батьки за вакцинацію» організовані бесіди та семінари з питань вакцинації для майбутніх мам при жіночих консультаціях та пологових будинках. Також проведена науково-практична конференція для медиків «Зупинимо поліомієліт разом».