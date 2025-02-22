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Дрони СБУ зупинили роботу однієї з ключових нафтоперекачувальних станцій на Кубані

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Дрони СБУ зупинили роботу однієї з ключових нафтоперекачувальних станцій на Кубані
Через станцію «Нововєлічковская» йде постачання нафти на Афіпський та Ільский НПЗ
фото з відкритих джерел

СБУ провела восьму з початку року успішну спецоперацію по ураженню нафтопереробних та нафтоперекачувальних потужностей РФ

20 лютого дрони Служби безпеки України зупинили роботу нафтоперекачувальної станції «Нововєлічковская» у Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела в СБУ.

Зазначається, що ця станція є однією з ключових для транспортування нафти на Кубані: через неї йде постачання на Афіпський та Ільский НПЗ.

«Удар дронів прийшовся на електропідстанцію 110/35/10 кВ, яка живить НПС. Підстанція запалала, через що відбулося повне знеструмлення та аварійна зупинка процесу перекачування нафти», – повідомляють джерела.

На даний час росіяни встановлюють суму збитків.

У СБУ зазначають, що це вже восьма з початку року успішна спецоперація Служби по ураженню нафтопереробних та нафтоперекачувальних потужностей РФ.

«Кожна така «бавовна» приносить багатомільйонні збитки РФ та ускладнює забезпечення російської армії паливом», – додали джерела.

Нагадаємо, нещодавно у Росії після атаки БпЛА спалахнув Саратовський нафтопереробний завод. Губернатор Саратовської області підтвердив ушкодження «на промисловому підприємстві», проте деталей не повідомив. Як завжди, у РФ заявили, що збили дрони, що атакували.

Така ж ситуація була на підприємстві «Пластіфактор». Воно знаходиться у селі Крим Ростовської області РФ. 

А близько місяця тому у Ленінградській області РФ розгорілась велика пожежа в промзоні.

Крім того, через пожежу найбільший НПЗ на півдні Росії зупинив половину потужностей.

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Теги: дрон пожежа росія СБУ нафтопродукти

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