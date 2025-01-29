Нічна ДТП у Києві. П'яний водій протаранив сім автівок та травмував своїх пасажирів
22-річний нетверезий водій не впорався із керуванням транспортного засобу та в’їхав у сім автомобілів
Поліцейські Києва затримали винуватця масштабної ДТП, який сів за кермо в нетверезому стані, протаранив сім автомобілів та травмував двох своїх пасажирів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
Інформація про дорожньо-транспортну пригоду по вулиці Соломії Крушельницької, у якій постраждали двоє людей надійшла до поліції Києва сьогодні близько третьої години ранку. На місце події виїжджали слідчі відділу розслідування ДТП Главку поліції.
Правоохоронці встановили, що аварію спричинив 22-річний водій автомобіля Volkswagen Passat. Чоловік не впорався із керуванням транспортного засобу та в’їхав у сім автомобілів, які були припарковані на узбіччі дороги з лівого та правого краю. Зокрема, внаслідок удару, травми отримали двоє 19-річних пасажирів легковика – хлопець та дівчина, яких медики госпіталізували до лікарні.
Поліцейські перевірили керманича Volkswagen на стан сп’яніння, на що прилад «Драгер» показав 1,16 проміле.
Відтак нетверезого чоловіка було затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Наразі слідчі за процесуального керівництва Київської міської прокуратури оголосили 22-річному киянину про підозру за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.
Нагадаємо, суд оголосив вирок колишньому голові Броварської районної державної адміністрації Володимиру Майбоженку. Його звинувачували у ДТП у стані алкогольного сп'яніння, що призвело до травмування чотирьох людей. Київська обласна прокуратура оскаржуватиме цей вирок в апеляційному порядку. Зазначається, що Броварський суд під головуванням судді Тетяни Василенко виніс вирок у справі колишнього голови Броварської райдержадміністрації Володимира Майбоженка – штраф 31 432 грн. Авто марки Volvo, яке зберігалося на штрафмайданчику, йому повертають.
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