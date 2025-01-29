Нічна ДТП у Києві. П'яний водій протаранив сім автівок та травмував своїх пасажирів

22-річний нетверезий водій не впорався із керуванням транспортного засобу та в’їхав у сім автомобілів

Поліцейські Києва затримали винуватця масштабної ДТП, який сів за кермо в нетверезому стані, протаранив сім автомобілів та травмував двох своїх пасажирів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Інформація про дорожньо-транспортну пригоду по вулиці Соломії Крушельницької, у якій постраждали двоє людей надійшла до поліції Києва сьогодні близько третьої години ранку. На місце події виїжджали слідчі відділу розслідування ДТП Главку поліції.

22-річний нетверезий водій не впорався із керуванням транспортного засобу та в’їхав у сім автомобілів фото: поліція Києва, Facebook

П'яний водій пошкодив сім автомобілів, які були припарковані на узбіччі дороги з лівого та правого краю фото: поліція Києва, Facebook

Внаслідок ДТП травми отримали двоє 19-річних пасажирів п'яного водія фото: поліція Києва, Facebook

Правоохоронці встановили, що аварію спричинив 22-річний водій автомобіля Volkswagen Passat. Чоловік не впорався із керуванням транспортного засобу та в’їхав у сім автомобілів, які були припарковані на узбіччі дороги з лівого та правого краю. Зокрема, внаслідок удару, травми отримали двоє 19-річних пасажирів легковика – хлопець та дівчина, яких медики госпіталізували до лікарні.

Поліцейські перевірили керманича Volkswagen на стан сп’яніння, на що прилад «Драгер» показав 1,16 проміле.

Поліцейські перевірили керманича Volkswagen на стан сп’яніння, на що прилад «Драгер» показав 1,16 проміле фото: поліція Києва, Facebook

Відтак нетверезого чоловіка було затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчі за процесуального керівництва Київської міської прокуратури оголосили 22-річному киянину про підозру за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Нагадаємо, суд оголосив вирок колишньому голові Броварської районної державної адміністрації Володимиру Майбоженку. Його звинувачували у ДТП у стані алкогольного сп'яніння, що призвело до травмування чотирьох людей. Київська обласна прокуратура оскаржуватиме цей вирок в апеляційному порядку. Зазначається, що Броварський суд під головуванням судді Тетяни Василенко виніс вирок у справі колишнього голови Броварської райдержадміністрації Володимира Майбоженка – штраф 31 432 грн. Авто марки Volvo, яке зберігалося на штрафмайданчику, йому повертають.